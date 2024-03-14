Лидер демократического большинства в Сенате США призвал Израиль к новым выборам, не считает Нетаньяху подходящим лидером

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер в четверг призвал Израиль провести новые выборы, поскольку, по его мнению, премьер Биньямин Нетаньяху ведет страну неверным курсом.

"Премьер-министр Нетаньяху сбился с пути, позволив своему желанию выжить как политик взять верх над интересами Израиля", - сказал Шумер, выступая в Сенате.

"На этом этапе я считаю, что новые выборы - единственный способ обеспечить здоровый и открытый процесс принятия решений о будущем Израиля", - заявил он.

Шумер отметил, что проведение выборов после того, как начнут затихать боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, "даст израильтянам возможность выразить свое видение послевоенного будущего".

"Коалиция Нетаньяху больше не отвечает потребностям Израиля после событий 7 октября 2023 года. Народ Израиля сейчас устал от нынешней концепции государственного управления, которая застряла в прошлом", - подчеркнул он.

По словам сенатора, Нетаньяху был "слишком терпелив к потерям среди гражданского населения в секторе Газа, что привело к снижению поддержки Израиля во всем мире до исторического минимума".

Ранее на этой неделе издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент США Джо Байден может ограничить предоставление военной помощи Израилю в случае начала военной операции в городе Рафах в Газе.

Газета отмечала, что "готовность Байдена пойти на этот шаг отражает крайнюю напряженность в его отношениях с Нетаньяху".

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 31 тыс., раненых - 72 тыс.