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Бизнес и законодательство 14.03.2024 21:32

JPMorgan оштрафован на $350 млн за нарушения при мониторинге операций

Федеральная резервная система (ФРС) и Управление контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) оштрафовали банк JPMorgan Chase & Co.на общую сумму $348,2 млн за недостаточный контроль над торговыми операциями.

Как говорится в сообщении регуляторов, штраф в пользу ФРС составил $98,2 млн, в пользу OCC - $250 млн.

Решение оштрафовать банк было принято из-за "не соответствующей требованиям программы по мониторингу трейдинговой активности фирм и клиентов на предмет недобросовестного поведения на рынке". Эта программа работала с перебоями, в результате чего "миллиарды" торговых операций на как минимум 30 мировых торговых площадках не были охвачены проверками, отметили регуляторы.

JPMorgan самостоятельно нашел проблему и сообщил о ней регуляторам, отметил представитель банка. При этом нарушений со стороны сотрудников или ущерба для клиентов выявлено не было.

Акции JPMorgan дешевеют на 1,1% на торгах в четверг. С начала года капитализация банка увеличилась на 11,2%, до $551 млрд.

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Тэги: США, БАНК, ШТРАФ


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