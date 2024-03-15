Член Правления, Исполнительный Директор по Корпоративному, МСП и Розничному Банкингу AccessBank Илькин Гулиев назначен председателем Рабочей Группы по Финансовым услугам Немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты (АНК).
Илькин Гулиев получил степень бакалавра по экономическому менеджменту в Азербайджанском государственном экономическом университете, степень магистра банковского дела и финансов получил в Ньюкаслском университете бизнеса в Великобритании, а также имеет сертификат CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).
Илькин Гулиев имеет более чем 12-летний опыт работы в банковской сфере, до AccessBank он работал в 3 разных банках и имеет большой опыт работы в банковском секторе. Его опыт охватывает различные области банковского сектора, включая международные отношения, казначейство, VIP-банкинг, борьбу с отмыванием денег, управление рисками, стратегическое планирование и управление проектами, оптимизацию процессов, организационное развитие и управление человеческими ресурсами.
Рабочая группа по финансовым услугам AHK была создана 10 декабря 2019 года в рамках сотрудничества с AccessBank. Основными направлениями деятельности Рабочей группы являются стратегическое и оперативное планирование, внесение изменений в законодательство, обмен знаниями и опытом в сфере управления бизнесом, в том числе исследование существующих проблем на финансовом рынке, проведение мероприятий, посвященных основным темам финансов и финансового контроля, а также усиление диалога с соответствующими государственными учреждениями.
Илькин Гулиева уже представлен членам Рабочей группы по финансовым услугам AHK.
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