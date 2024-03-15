Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 8%, разводов - выросло на 26%

Численность населения Азербайджана в январе 2024 года увеличилась на 2 тыс. 891 человек или на 0,03% - до 10 млн 183,661 тыс. на 1 февраля 2024 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
В городах проживает 54,5% населения страны, в сельской местности – 45,5%. При этом 49,8% населения составляют мужчины, 50,2% - женщины.
В январе 2024 года в стране родились 8 тыс. 389 младенцев (спад на 15,6%). Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 9,7 (в январе 2023г - 11,5). За отчетный период в Азербайджане на свет появились 278 двойняшек, 12 – тройняшек.
За прошедший период в Азербайджане умерли 5 тыс. 518 человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,4 (в январе 2023 года уровень смертности составлял 6,8 - ИФ).
В январе 2024 года в стране зарегистрировано 3,657 тыс. браков (спад на 8,1% по сравнению с январем 2023г) и 1,729 тыс. разводов (рост на 26,2%).
Х.Насирзаде
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