COP29 пройдет в Азербайджане 11-22 ноября

Конференция COP29 пройдет в Азербайджане 11-22 ноября 2024 года. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», власти Азербайджана считают, что в период проведения COP29 страну могут посетить до 70-80 тыс. иностранных гостей и туристов. Р.Ахмедов

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