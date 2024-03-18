Антимонопольная служба Азербайджана по факту недобросовестной конкуренции открыла дело в отношении компании, занимающейся продажей автомобилей

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана провела мониторинг на соответствие условий в договорах, заключаемых на рынке продажи легковых автомобилей требованиям антимонопольного законодательства.
По информации Службы, в ходе мониторинга выявлено, что в договора и условия по гарантиям, заключаемые основными субъектами рынка с покупателями, были добавлены ограничительные условия, а также требования, которые могут вызвать недобросовестную конкуренцию со стороны участков или станций технического обслуживания транспортных средств.
В целях устранения выявленных правонарушений в декабре 2023 года в Службе проведено совещание с представителями субъектов рынка, в деятельности которых были обнаружены нарушения. В результате ряд субъектов рынка внесли соответствующие изменения в условия контрактов.
Служба также отмечает, что согласно закону «О недобросовестной конкуренции», влияние на принятие и исполнение хозяйственных решений незаконными средствами в целях получения необоснованного преимущества перед конкурентом в сфере предпринимательской деятельности, а также предоставление необоснованных односторонних преимуществ в договорах считается недобросовестной предпринимательской деятельностью и такие действия не допускаются.
«В связи с вышеуказанными случаями возбуждено дело в отношении одного субъекта рынка, занимающегося продажей легковых автомобилей. В отношении других субъектов рынка также планируется применение соответствующих мер, предусмотренных законодательством», - подчеркивает Служба.
Б.Рустамбеков
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