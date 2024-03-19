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ТЭК 19.03.2024 15:17

Грузия в январе-феврале направила около $63 млн на покупку газа в Азербайджане

Грузия в январе-феврале 2024 года импортировала из Азербайджана 524,1 млн кубометров газа, что на 22,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Национальной службы статистики Грузии.

Стоимость газа, импортированного Грузией из Азербайджана за отчетный период, составила примерно $62,6 млн (-41,7% год к году).

Как сообщалось ранее, по данным Национальной службы статистики Грузии, в 2023 году Грузия импортировала из Азербайджана около 2,5 млрд кубометров газа (-4% г/г), направив на эти цели примерно $313,5 млн (-9,2%).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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