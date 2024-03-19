Грузия в январе-феврале направила около $63 млн на покупку газа в Азербайджане

Грузия в январе-феврале 2024 года импортировала из Азербайджана 524,1 млн кубометров газа, что на 22,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Национальной службы статистики Грузии.
Стоимость газа, импортированного Грузией из Азербайджана за отчетный период, составила примерно $62,6 млн (-41,7% год к году).
Как сообщалось ранее, по данным Национальной службы статистики Грузии, в 2023 году Грузия импортировала из Азербайджана около 2,5 млрд кубометров газа (-4% г/г), направив на эти цели примерно $313,5 млн (-9,2%).
Р.Керимов
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