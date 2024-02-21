Азербайджан в 2023г поставил в Грузию 2,5 млрд куб. м газа

Компания SOCAR в 2023 году сократила поставки газа в Грузию на 21,4%, до 1,1 млрд кубометров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

"В 2023 году экспорт газа в Грузию компанией SOCAR составил порядка 1,1 млрд кубометров против показателя 2022 года на уровне 1,4 млрд кубометров. По сравнению с показателем 2022 года SOCAR сократила поставки газа в Грузию в прошлом году на 21,4% или на 0,3 млн кубометров", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в 2023 году Грузия, в целом, импортировала 2,5 млрд кубометров азербайджанского газа, в том числе 1,4 млрд кубометров - с месторождения Шах-Дениз.

В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию.

Поставки газа компанией SOCAR осуществляются по трубопроводу Газимагомед-Газах.

Кроме того, азербайджанский газ в Грузию поставляется с месторождения Шах-Дениз по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзурум -ИФ).

В 2007 году в Грузии была создана SOCAR Georgia Gas Ltd для развития рынка природного газа (как оптового, так и розничного).

26 декабря 2008 года правительство Грузии и SOCAR подписали договор, в соответствие с которым этому азербайджанскому нефтегазовому гиганту на условиях вложения им инвестиций в газовую инфраструктуру страны были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей.

В октябре 2012 года SOCAR стала владельцем компании "Итера-Грузия", 100%-ной "дочки" ITERA International Energy LLC, став практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии.

Н.Аббасова