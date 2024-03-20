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Глава ЕК предложит реформировать процесс вступления в ЕС стран-кандидатов

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, представит в среду предложения, которые изменят порядок приема в ЕС новых членов, сообщает Politico.

Согласно проекту документа, на который ссылается издание, ЕК предложит постепенно интегрировать Украину, Молдову и государства Западных Балкан в ЕС. Это, как считают в Брюсселе, "позволит странам, находящимся в зале ожидания ЕС, воспользоваться некоторыми преимуществами членства, вместо того чтобы ждать годы или десятилетия, пока они проведут необходимые реформы".

В частности, будет предложено постепенно разрешить странам-кандидатам присоединяться к единому рынку. При этом ЕК предупреждает, что права и обязанности единого рынка "не могут быть по выбору", а лидерам ЕС необходимо обсудить, какими обязательствами должны сопровождаться те или иные уровни или этапы доступа к рынку.

Учитывая, что большинство руководителей стран ЕС уже предупредили, что союзом, насчитывающим более 30 членов, управлять будет еще труднее, Еврокомиссия предложит отказаться от требования единогласия, тормозящего принятие решений по внешней и налоговой политике, чтобы избежать будущих тупиков.

Документ предусматривает голосование квалифицированным большинством "с соответствующими и пропорциональными гарантиями, учитывающими стратегические национальные интересы", отмечает издание.

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Тэги: ЕС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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