Дефицит британского бюджета в феврале составил 8,4 млрд фунтов, выше прогнозов

Великобритания в феврале зафиксировала дефицит бюджета в размере 8,4 млрд фунтов стерлингов ($10,74 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).
Показатель сократился на 3,4 млрд фунтов по сравнению с февралем 2023 года, но оказался хуже среднего прогноза экономистов, ожидавших дефицита в размере порядка 6 млрд фунтов.
Доходы бюджета выросли на 8,5% в годовом выражении, до 94,8 млрд фунтов, расходы увеличились на 4%, до 103,2 млрд фунтов.
Общий объем новых госзаимствований с начала финансового года, то есть с апреля 2023 года, составил 106,8 млрд фунтов, сократившись на 4,6 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец февраля составлял 2,66 трлн фунтов, или около 97,1% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с конца 1960-х годов.
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