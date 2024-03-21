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Бизнес и законодательство 21.03.2024 14:16

Дефицит британского бюджета в феврале составил 8,4 млрд фунтов, выше прогнозов

Великобритания в феврале зафиксировала дефицит бюджета в размере 8,4 млрд фунтов стерлингов ($10,74 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель сократился на 3,4 млрд фунтов по сравнению с февралем 2023 года, но оказался хуже среднего прогноза экономистов, ожидавших дефицита в размере порядка 6 млрд фунтов.

Доходы бюджета выросли на 8,5% в годовом выражении, до 94,8 млрд фунтов, расходы увеличились на 4%, до 103,2 млрд фунтов.

Общий объем новых госзаимствований с начала финансового года, то есть с апреля 2023 года, составил 106,8 млрд фунтов, сократившись на 4,6 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец февраля составлял 2,66 трлн фунтов, или около 97,1% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с конца 1960-х годов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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