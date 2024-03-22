Инфляция в Японии в феврале ускорилась до максимальных с ноября 2,8%

Потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 2,8% в годовом выражении - максимально с ноября, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Темпы роста ускорились по сравнению с 2,2% в январе.
Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце также повысились на 2,8% в годовом выражении (+2% в январе). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.
Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 23 месяца подряд. Это позволило Центробанку отказаться от политики отрицательных процентных ставок ранее на текущей неделе.
Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в феврале составила 3,2% в годовом выражении против 3,5% месяцем ранее.
Стоимость продуктов питания в Японии в феврале увеличилась на 4,8% (в январе - на 5,7%), отдых и развлечения подорожали на 7,3% (+6,8%), телекоммуникационные услуги - на 1,4% (+2,1%). Энергоносители подешевели минимально за 11 месяцев - на 3% (-13,9%), электричество - на 2,5% (-21%), газ - на 9,4% (-15,3%).
Рост цен на медицинские услуги в феврале замедлился до 1,8% с 2,3% в январе, на образовательные - до 1,3% с 1,4%.
Потребительские цены в Японии в прошлом месяце не изменились относительно января.
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