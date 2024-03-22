Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Это решение соответствует консенсус-прогнозу аналитиков.
Регулятор отмечает, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг, жесткость рынка труда вновь усилилась.
"Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания.
Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, заявляет ЦБ.
ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых на заседании 15 декабря 2023 года, затем на следующем заседании 16 февраля оставил ее без изменения.
Спикеры парламентов Азербайджана и Армении проводят встречу в Женеве
Эрдоган заявил о стремлении укреплять отношения Анкары и Баку
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили перспективы экономического сотрудничества
"Нейтральные" российские спортсмены не будут участвовать в открытии ОИ-2024 в Париже - МОК
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе вырос в 1,4 раза, холодильников – в 4,2 раза
Турпоток в Азербайджан в январе-феврале вырос почти в 1,5 раза
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Совет ЕС утвердил санкции в связи со смертью Навального
Россия и Китай заблокировали проект резолюции США по ситуации в Газе на СБ ООН
Mattel начнет строить парк с домиком Барби в Канзас-Сити в 2024 году
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы