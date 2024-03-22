Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Это решение соответствует консенсус-прогнозу аналитиков.

Регулятор отмечает, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг, жесткость рынка труда вновь усилилась.

"Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, заявляет ЦБ.

ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых на заседании 15 декабря 2023 года, затем на следующем заседании 16 февраля оставил ее без изменения.