Россия и Китай заблокировали проект резолюции США по ситуации в Газе на СБ ООН

Совбез ООН не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, из-за вето РФ и Китая.

В поддержку резолюции проголосовали 11 стран, три страны, в том числе обладающие правом вето Россия и Китай, проголосовали против и одна страна воздержалась.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "Россия и Китая попросту не хотели голосовать за резолюцию, предложенную США".

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал американскую резолюцию "лицемерным начинанием", заявив, что РФ не может поддержать подобный проект.

"Мы уже говорили, что больше не пропустим бессмысленных резолюций, не содержащих требований к прекращению огня и ведущих нас в никуда", - заявил Небензя.

Он отметил, что непостоянные члены СБ подготовили альтернативный проект резолюции, в котором "черным по белому" прописаны прекращение огня и освобождение заложников.

США, со своей стороны, уже три раза накладывали вето на проекты резолюции ООН, призывавшие к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Так, в октябре и декабре прошлого года Вашингтон не поддержал документы, подготовленные Россией и ОАЭ. В феврале этого года США заблокировали алжирский проект резолюции, призывавший к прекращению огня в секторе Газа.