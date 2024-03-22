Китай увеличил расходы бюджета в январе-феврале на 6,7%, доходы упали на 2,3%

Доходы бюджета Китая в январе-феврале сократились на 2,3% относительно того же периода прошлого года - до 4,46 трлн юаней ($617 млрд), сообщило министерство финансов страны.
Заместитель министра финансов КНР Ляо Минь, выступая на пресс-конференции, объяснил это более высокой базой сравнения, а также принятыми в стране мерами по снижению налогов и сборов для поддержки бизнеса, сообщает агентство "Синьхуа".
В том числе поступления в центральный бюджет за два месяца текущего года составили около 2,07 трлн юаней (снижение на 4,8%), доходы местных бюджетов - 2,39 трлн юаней (не изменились).
Налоговые сборы уменьшились на 4% и составили 3,78 трлн юаней.
Расходы бюджета КНР в январе-феврале увеличились на 6,7%, в том числе за счет повышения затрат в таких секторах, как социальное обеспечение и занятость, образование, транспорт, а также в сельском, лесном и водном хозяйстве, сказал Ляо Минь.
Баку и Ереван рассмотрят возможность диалога на парламентском уровне для содействия мирным переговорам между сторонами
Спикеры парламентов Азербайджана и Армении проводят встречу в Женеве
Эрдоган заявил о стремлении укреплять отношения Анкары и Баку
ФСБ сообщила о 40 погибших в результате теракта в Crocus City Hall
Adidas с 2027 года перестанет быть спонсором сборной Германии
Генпрокуратура России прокомментировала стрельбу в Crocus City Hall
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Apple открыла в Шанхае крупнейший для континентального Китая розничный магазин
Мировой выпуск стали в феврале вырос на 3,7%
Мировые продажи мониторов для ПК выросли в IV квартале на 3,8%
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы