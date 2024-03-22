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Макроэкономика 22.03.2024 20:30

Китай увеличил расходы бюджета в январе-феврале на 6,7%, доходы упали на 2,3%

Доходы бюджета Китая в январе-феврале сократились на 2,3% относительно того же периода прошлого года - до 4,46 трлн юаней ($617 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Заместитель министра финансов КНР Ляо Минь, выступая на пресс-конференции, объяснил это более высокой базой сравнения, а также принятыми в стране мерами по снижению налогов и сборов для поддержки бизнеса, сообщает агентство "Синьхуа".

В том числе поступления в центральный бюджет за два месяца текущего года составили около 2,07 трлн юаней (снижение на 4,8%), доходы местных бюджетов - 2,39 трлн юаней (не изменились).

Налоговые сборы уменьшились на 4% и составили 3,78 трлн юаней.

Расходы бюджета КНР в январе-феврале увеличились на 6,7%, в том числе за счет повышения затрат в таких секторах, как социальное обеспечение и занятость, образование, транспорт, а также в сельском, лесном и водном хозяйстве, сказал Ляо Минь.

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Тэги: КИТАЙ, БЮДЖЕТ, НАЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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