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Дальнее зарубежье 22.03.2024 23:30

Мировой выпуск стали в феврале вырос на 3,7%

Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в феврале 2024 года выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 148,8 млн тонн, сообщила организация.

В январе-феврале выпуск металла повысился на 3%, до 306,9 млн тонн.

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Тэги: МИР, СТАЛЬ, WSA


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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