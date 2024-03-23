Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

22.03 $/bbl +/- WTI 80.63 -0.44 Brent 85.43 -0.35
Внешняя политика 23.03.2024 15:25

Азербайджан категорически осуждает все формы и проявления терроризма - глава МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе телефонного разговора Байрамов выразил глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших, народу и правительству России и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

“Байрамов выразил глубокую скорбь в связи с ужасным терактом, повлекшим за собой многочисленные жертвы в центре «Крокус Сити Холл» в Москве (Подмосковье - ИФ) 22 марта. Азербайджан как государство, страдающее от терроризма, категорически осуждает все формы и проявления терроризма”, - отмечается в информации.

Х. Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, РФ, ТЕЛЕФОН


Похожие новости


Запад не заинтересован в нормализации отношений и прочном мире между Арменией и Азербайджаном – МИД РФ Байрамов обсудил со спецпредставителем президента РФ повестку культурного сотрудничества Байрамов примет участие в СМИД прикаспийских стран в РФ В Баку выразили недоумение и разочарование заявлением МИД РФ по Карабаху Москва и Ереван обсудили мирный договор между Арменией и Азербайджаном В МИД РФ шокированы вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране - Захарова Баку ждет от МИДа РФ исправления недостоверной информации о Туркменчайском договоре 1828 года Глава МИД Украины отверг утверждения о том, что украинские снаряды упали на территории Ростовской области РФ Халафов и Руденко обсудили двустороннюю повестку между Баку и Москвой и реализацию договоренностей по Карабаху Границу с РФ с 20 апреля перешли около 550 граждан Азербайджана, они помещены на карантин - МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az