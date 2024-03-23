Азербайджан категорически осуждает все формы и проявления терроризма - глава МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе телефонного разговора Байрамов выразил глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших, народу и правительству России и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

“Байрамов выразил глубокую скорбь в связи с ужасным терактом, повлекшим за собой многочисленные жертвы в центре «Крокус Сити Холл» в Москве (Подмосковье - ИФ) 22 марта. Азербайджан как государство, страдающее от терроризма, категорически осуждает все формы и проявления терроризма”, - отмечается в информации.

Х. Насирзаде