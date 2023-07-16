В Баку выразили разочарование заявлением МИД РФ по Карабаху

Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации от 15 июля 2023 года, комментирующее трехстороннее заявление по Карабаху от 10 ноября 2020 года и мирный процесс между Баку и Ереваном, вызывают недоразумение и разочарование, заявляет МИД Азербайджана.
«Сегодняшнее заявление МИД РФ не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и выступлениям президента РФ Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Ведомство считает недопустимым, чтобы МИД РФ интерпретировал и обусловливал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в контексте того факта, что премьер-министр Армении, державшей под оккупацией азербайджанские территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана.
Ведомство отмечает, что сегодня именно Азербайджан предпринимает действенные шаги для достижения прогресса в мирном процессе с Арменией.
Кроме этого, Азербайджан постоянно демонстрировал приверженность трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. «В тоже время Армения до сих пор не выполнила большую часть своих обязательств в рамках этого заявления и российская сторона не обеспечила полное исполнение этого документа. Несмотря на неоднократные предупреждения Азербайджана о незаконной деятельности при использовании Лачинской дороги, в частности, перевозке военных грузов и мин из Армении в Азербайджан, ротации незаконных воинских формирований, незаконном ввозе на территорию граждан третьих стран, никаких шагов не было предпринято для предотвращения этих действий», - подчеркивает МИД.
По данным ведомства, с целью пресечь эти незаконные действия, Азербайджан в полном соответствии с международным правом учредил погранично-пропускной пункт «Лачин». «В связи с этим нет никаких оснований для попыток политизации вопроса создания этого ППП и претензий на якобы создание гуманитарной напряженности в регионе», - говорится в заявлении.
МИД подчеркивает, что российская сторона также не обеспечила вывод с территории Азербайджана (из Карабахского региона – ИФ) остатков армянских вооруженных сил. Наоборот, в регионе российским миротворческим контингентом осуществляется поддержка армянских вооруженных сил, остающихся в Карабахе.
«Азербайджан заинтересован в мире в регионе и продолжит предпринимать усилия в этом направлении», - подчеркивает МИД.
Р.Ахмедов
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