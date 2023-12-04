Байрамов примет участие в СМИД прикаспийских стран в РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился в РФ для участия в Совете министров иностранных дел прикаспийских стран, которое пройдет 5 декабря в Москве, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в МИДе страны.

“В рамках визита запланировано выступление Байрамова на мероприятии. Министр также проведет двусторонние встречи”, - отмечается в информации ведомства.





Х. Насирзаде