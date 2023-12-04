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Внешняя политика 04.12.2023 19:25

Байрамов примет участие в СМИД прикаспийских стран в РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился в РФ для участия в Совете министров иностранных дел прикаспийских стран, которое пройдет 5 декабря в Москве, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в МИДе страны.

“В рамках визита запланировано выступление Байрамова на мероприятии. Министр также проведет двусторонние встречи”, - отмечается в информации ведомства.


Х. Насирзаде


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Тэги: МИД, РФ, СМИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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