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Транспорт и связь 29.03.2024 16:32

Власти Азербайджана планируют субсидировать ж/д перевозки пассажиров на Абшероне -АЖД

Кабинет министров Азербайджана принял решение о субсидировании пассажироперевозок осуществляемых бакинским пригородным железнодорожным транспортом, сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«Соответствующее постановление распространяется на пассажирские перевозки по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии. Решение правительства определяют порядок расчета размера субсидии, процедуру прогнозирования ее размера и критерии выплаты этой суммы», - отмечается в информации АЖД.

В АЖД подчеркнули, что субсидирование пассажироперевозок по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будет способствовать более эффективному, безопасному и комфортному функционированию имеющегося парка поездов, частично компенсируя финансовые расходы в этом направлении.

В АЖД также отметили, что практики субсидирования таких перевозок на протяжении многих лет применяется в РФ, Казахстане, Турции, Швейцарии, Австрии, Франции, Германии и других странах ЕС.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЖД, СУБСИДИИ, АБШЕРОН

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