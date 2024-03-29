Mitsui планирует инвестиции в Atlas Lithium и разработку месторождения газа во Вьетнаме

Японский торговый дом Mitsui & Co. планирует инвестировать $30 млн в американского разработчика литиевых рудников Atlas Lithium Corp.
Mitsui подписал соглашение об инвестициях в акционерный капитал и о праве на покупку литиевой руды (сподумена) у американской компании, что позволит ему обеспечить стабильные поставки ключевого материала в производстве аккумуляторов для электромобилей, отмечает MarketWatch.
Созданная в 2011 году Atlas Lithium ведет разработку лития, никеля, кобальта и других металлов в Бразилии, в том числе на руднике Neves. Ожидается, что добыча на нем, которую планируется начать в четвертом квартале 2024 года, в дальнейшем достигнет примерно 300 тыс. тонн сподумена в год. Этого объема достаточно для обеспечения аккумуляторами около 1 млн электромобилей, говорится в сообщении Mitsui.
Котировки акций Atlas Lithium взлетели более чем на 14% по итогам торгов в четверг. В пятницу торги на американских биржах не проводятся в связи с выходным днем. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала почти на 46% (до $217,3 млн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 9%.
Кроме того, Mitsui объявил о намерении инвестировать около $740 млн в газовое месторождение и трубопровод во Вьетнаме в рамках укрепления своего газового бизнеса.
Компания подписала контракты в рамках проекта разработки Block B во Вьетнаме, который включает газовое месторождение и трубопровод к ТЭС. Ее 100%-я "дочка" Mitsui Oil Exploration участвовала в данном проекте с этапа разведки. В число других партнеров проекта входят Vietnam Oil & Gas Group, PetroVietnam Gas и таиландская PTT Exploration & Production.
Ожидается, что производственная мощность проекта составит 490 млн куб. футов газа в сутки, а начало добычи запланировано на конец 2026 года.
Радев отложил визит в Азербайджан по причине внутриполитических обязательств в Болгарии
Байрамов рассказал Князеву о позиции Азербайджана в отношении конференции ЕС-Армения-США
Строительство около 400 индивидуальных жилых домов в с.н.п. Шукюрбейли Джабраильского района оценили почти в 72 млн манатов
Состояние 1% самых богатых американцев достигло $44,6 трлн на конец 2023г - ФРС
Страны ЕС увеличили в 2023г экспорт шоколада на 2%
Около 125 тыс. мусульман собрались в Восточном Иерусалиме на третью пятничную молитву Рамадана
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
На Ставрополье предотвращен теракт в месте массового пребывания людей - ФСБ РФ
Первое испытание новой американской МБР Sentinel откладывается из-за отставания в ее разработке
Вашингтон продолжит предоставлять Москве информацию о террористических угрозах - посол США
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Яркая поддержка вашего бизнеса всего под 5% годовых
NEQSOL Holding запускает сотрудничество с Udemy Business
Впервые среди высших учебных заведений в Бакинской высшей школе нефти начала работу научно-исследовательская лаборатория искусственного интеллекта
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы