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Бизнес и законодательство 29.03.2024 22:55

Mitsui планирует инвестиции в Atlas Lithium и разработку месторождения газа во Вьетнаме

Японский торговый дом Mitsui & Co. планирует инвестировать $30 млн в американского разработчика литиевых рудников Atlas Lithium Corp.

Mitsui подписал соглашение об инвестициях в акционерный капитал и о праве на покупку литиевой руды (сподумена) у американской компании, что позволит ему обеспечить стабильные поставки ключевого материала в производстве аккумуляторов для электромобилей, отмечает MarketWatch.

Созданная в 2011 году Atlas Lithium ведет разработку лития, никеля, кобальта и других металлов в Бразилии, в том числе на руднике Neves. Ожидается, что добыча на нем, которую планируется начать в четвертом квартале 2024 года, в дальнейшем достигнет примерно 300 тыс. тонн сподумена в год. Этого объема достаточно для обеспечения аккумуляторами около 1 млн электромобилей, говорится в сообщении Mitsui.

Котировки акций Atlas Lithium взлетели более чем на 14% по итогам тор‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​гов в четверг. В пятницу торги на американских биржах не проводятся в связи с выходным днем. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала почти на 46% (до $217,3 млн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 9%.

Кроме того, Mitsui объявил о намерении инвестировать около $740 млн в газовое месторождение и трубопровод во Вьетнаме в рамках укрепления своего газового бизнеса.

Компания подписала контракты в рамках проекта разработки Block B во Вьетнаме, который включает газовое месторождение и трубопровод к ТЭС. Ее 100%-я "дочка" Mitsui Oil Exploration участвовала в данном проекте с этапа разведки. В число других партнеров проекта входят Vietnam Oil & Gas Group, PetroVietnam Gas и таиландская PTT Exploration & Production.

Ожидается, что производственная мощность проекта составит 490 млн куб. футов газа в сутки, а начало добычи запланировано на конец 2026 года.

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Тэги: МИР, MITSUI, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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