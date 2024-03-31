Международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с весенне-летним периодом увеличил число рейсов

Международный аэропорт Гейдар Алиев сообщает о переходе на весенне-летнее расписание полетов, передает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на аэропорт.
“Бакинский аэропорт с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 26 октября 2024 года включительно”, - отмечается в информации.
Согласно информации, в этот период из Баку 35 авиакомпаний будут выполнять регулярные и чартерные рейсы по более чем 70 направлениям. Увеличена частота рейсов в некоторые города России, Средней Азии и стран Персидского залива.
С марта увеличено количество рейсов по популярным европейским направлениям, таким как Париж, Прага, Барселона, Вена, Милан и Лондон. Кроме того, ожидается привлечение новых международных авиакомпаний, что предоставит пассажирам больше возможностей для путешествий.
Также в Международном аэропорту Гейдар Алиев в рамках плана подготовки к весенне-летнему переходному периоду принимаются комплексные меры по обеспечению безопасности производственной деятельности и полетов.
Х. Насирзаде
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