Microsoft и OpenAI планируют ЦОД-проект на $100 млрд с суперкомпьютером в США

Американские Microsoft Corp. и OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планируют проект в сегменте центров обработки данных (ЦОД) с потенциальной стоимостью до $100 млрд, сообщает The Information со ссылкой на анонимные источники.
Предполагается, что проект будет обеспечивать работу OpenAI в области искусственного интеллекта (ИИ), а финансирование, скорее всего, предоставит Microsoft.
В рамках проекта компании намерены разместить в США суперкомпьютер Stargate.
Microsoft - крупный инвестор OpenAI.
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