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Транспорт и связь 01.04.2024 23:07

Microsoft и OpenAI планируют ЦОД-проект на $100 млрд с суперкомпьютером в США

Американские Microsoft Corp. и OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планируют проект в сегменте центров обработки данных (ЦОД) с потенциальной стоимостью до $100 млрд, сообщает The Information со ссылкой на анонимные источники.

Предполагается, что проект будет обеспечивать работу OpenAI в области искусственного интеллекта (ИИ), а финансирование, скорее всего, предоставит Microsoft.

В рамках проекта компании намерены разместить в США суперкомпьютер Stargate.

Microsoft - крупный инвестор OpenAI.

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Тэги: США, ЦОД, КОМПАНИИ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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