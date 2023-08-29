Google вложит еще $1,7 млрд в центры обработки данных в США

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., инвестирует еще $1,7 млрд в три центра обработки данных (ЦОД) в штате Огайо, передает Associated Press со ссылкой на заявление Google.
Google располагает центром в городе Нью-Олбани, а в мае объявила, что построит ЦОД в Колумбусе и Ланкастере для поддержки работы технологий искусственного интеллекта и других инструментов.
Дополнительные инвестиции направлены на завершение строительства центров в Колумбусе и Ланкастере и расширение ЦОД в Нью-Олбани, цитирует агентство слова вице-президента Google по связям с органами власти и публичной политике Марка Исаковитца.
Лейтенант-губернатор штата Огайо Джон Хастед, чье высказывание также приводит AP, заявил, что Google не получит налоговых кредитов и других льгот на расширение ЦОД.
В США идет активное строительство центров обработки данных, которые стали желанным источником дохода для местных властей, отмечает агентство. Для работы ЦОД требуются много электроэнергии и высоковольтные линии электропередач.
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