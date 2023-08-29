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Google вложит еще $1,7 млрд в центры обработки данных в США

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., инвестирует еще $1,7 млрд в три центра обработки данных (ЦОД) в штате Огайо, передает Associated Press со ссылкой на заявление Google.

Google располагает центром в городе Нью-Олбани, а в мае объявила, что построит ЦОД в Колумбусе и Ланкастере для поддержки работы технологий искусственного интеллекта и других инструментов.

Дополнительные инвестиции направлены на завершение строительства центров в Колумбусе и Ланкастере и расширение ЦОД в Нью-Олбани, цитирует агентство слова вице-президента Google по связям с органами власти и публичной политике Марка Исаковитца.

Лейтенант-губернатор штата Огайо Джон Хастед, чье высказывание также приводит AP, заявил, что Google не получит налоговых кредитов и других льгот на расширение ЦОД.

В США идет активное строительство центров обработки данных, которые стали желанным источником дохода для местных властей, отмечает агентство. Для работы ЦОД требуются много электроэнергии и высоковольтные линии электропередач.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, GOOGLE, ЦОД, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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