Google заплатит $93 млн за скрытое отслеживание истории местоположений пользователей

Американская Google (входит в Alphabet Inc. ) заключила мировое соглашение по иску, поданному против нее генеральным прокурором штата Калифорния, который обвинил компанию в том, что она отслеживала местоположение пользователей без их согласия и ведома, сообщает в пятницу The Guardian.

Корпорация выплатит в рамках соглашения $93 млн, отмечает издание.

Иск против Google подал генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта. По его словам, компания утверждает, что перестает отслеживать перемещения пользователей после того, как они отключат в настройках своего аккаунта в Google функцию "История местоположений".

Однако на самом деле Google продолжает следить за пользователями даже после отключения этой функции, отметил Бонта. По его словам, такая практика неприемлема.

Он также заявил, что после отключения функции "История местоположений" Google продолжал следить за пользователями другими способами, в частности, за их активностью в сети и в приложениях.

Google в рамках соглашения не признала свою вину, но пошла на ряд уступок, в частности, пообещала предоставлять больше информации о своих способах отслеживания местоположений пользователей.

The Guardian напоминает, что в 2022 году против Google также был подан аналогичный иск в США. Тогда в рамках мирового соглашения компания выплатила 40 штатам около $392 млн.