Американская Google, входящая в Alphabet Inc., представила модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemini.
"Долгое время мы хотели создать новое поколение ИИ-моделей, вдохновившись человеческим пониманием мира и тем, как человек с ним взаимодействует, - сообщила в среду Google в своем официальном блоге. - ИИ, который меньше похож на умную программу и больше - на нечто полезное и наделенное интуицией, экспертного помощника или ассистента. Сегодня мы стали на шаг ближе к этой цели, запустив Gemini, нашу самую способную и универсальную модель".
Google также назвала Gemini своей самой большой и гибкой моделью, которая может эффективно работать как в центрах обработки данных, так и на мобильных устройствах.
"Ее продвинутые возможности позволят разработчикам и корпоративным клиентам значительно улучшить процессы разработки и масштабирования в области ИИ", - заявила компания.
Gemini понимает текст, изображения, звук и особенно хороша в объяснении математики и физики, пишет Google.
В настоящее время модель работает только с английским языком, но со временем легко освоит и другие, сообщает Associated Press со ссылкой на руководство компании.
Gemini представлена в трех версиях - Nano, Pro и Ultra. Самые простые - Nano и Pro - уже встроены в смартфоны Pixel 8 Pro и чат-бот Bard соответственно.
На смартфонах новая технология может кратко изложить содержание той или иной аудиозаписи и подсказывает дальнейший текст при наборе в WhatsApp (поддержка других мессенджеров ожидается в следующем году).
Bard, в свою очередь, теперь может лучше строить выводы и планировать. Его способности к пониманию также улучшены.
Между тем наиболее мощная версия модели - Ultra - проходит масштабную проверку на безопасность и будет доступна широкому кругу разработчиков и корпоративных клиентов в начале следующего года. Доступ к Gemini Pro через интерфейс программирования приложений (API) они смогут получить уже 13 декабря.
В начале следующего года Google встроит Gemini Ultra в Bard продвинутой версии. Судя по демонстрации возможностей модели журналистам, Bard Advanced, вероятно, сможет обрабатывать презентации, где одновременно есть текст, изображения и видео, отмечает AP.
По данным интернет-гиганта, Gemini Ultra в некоторых областях превосходит GPT-4 - новейшую модель, лежащую в основе популярного чат-бота ChatGPT.
В ближайшие месяцы Gemini появится в поисковой системе Google, браузере Chrome, рекламном и других сервисах компании.
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