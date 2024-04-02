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ТЭК 02.04.2024 11:23

Министры энергетики Азербайджана и Румынии обсудили расширение сотрудничества в торговле нефтью и нефтепродуктами

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел в Баку встречу с румынским коллегой Себастьяном Иоаном Бурдужей, стороны договорились принять шаги для расширения сотрудничества.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго, стороны на встрече обсудили реализацию проекта создания «зеленого» коридора «Каспий-Черное море-Европа», вопросы поставок СПГ в Румынию, реализацию газового проекта «Кольцо солидарности» (предусматривает увеличение поставок азербайджанского газа в Европу), поставки газа между SOCAR и «Romgaz S.A.».

Кроме этого, стороны обсудили перспективы сотрудничества с компанией «Transgaz» по вопросам транспортировки газа, обменялись мнениями по расширению сотрудничества в торговле нефтью и нефтепродуктами.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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