Министры энергетики Азербайджана и Румынии обсудили расширение сотрудничества в торговле нефтью и нефтепродуктами

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел в Баку встречу с румынским коллегой Себастьяном Иоаном Бурдужей, стороны договорились принять шаги для расширения сотрудничества.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго, стороны на встрече обсудили реализацию проекта создания «зеленого» коридора «Каспий-Черное море-Европа», вопросы поставок СПГ в Румынию, реализацию газового проекта «Кольцо солидарности» (предусматривает увеличение поставок азербайджанского газа в Европу), поставки газа между SOCAR и «Romgaz S.A.».

Кроме этого, стороны обсудили перспективы сотрудничества с компанией «Transgaz» по вопросам транспортировки газа, обменялись мнениями по расширению сотрудничества в торговле нефтью и нефтепродуктами.

Отдел новостей