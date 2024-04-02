МИД Азербайджана обвинил Париж в стремлении к новой эскалации на Южном Кавказе

Заявление главы МИД Франции Стефана Сежурне по ситуации на Южном Кавказе в очередной раз являются ярким примером усилий Парижа по созданию новой напряженности в регионе и препятствованию мирному процессу между Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«Необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сежурне во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Париже 2 апреля 2024 года, в очередной раз являются ярким примером усилий Франции по созданию явной напряженности в регионе и препятствованию мирному процессу», - сказал Гаджизаде, комментарий которого поступил в агентство «Интерфакс-Азербайджан» во вторник вечером.
По его словам, недопустимо, чтобы французская сторона, осуществляющая активное вооружение Армении, поощряющая милитаризм в регионе, обвиняла Азербайджан в агрессивной риторике.
«Всем должно быть ясно, что политика таких стран, как Франция, которая последние 30 лет прикрывала агрессию Армении, не принесла никакой пользы. При этом Париж должен понимать, что осуществляемая им деструктивная деятельность должна быть прекращена», подчеркнул Гаджизаде.
Сежурне сегодня заявил, что якобы Азербайджан оспаривает территориальную целостность Армении.
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