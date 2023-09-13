Баку считает неприемлемыми комментарии МИД Франции с оценкой ситуации на Южном Кавказе

Азербайджан имеет полное право передвигать в любом направлении на своей суверенной территории вооруженные силы с целью обучения и обеспечения безопасности границ, заявил начальник пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.
«Азербайджан имеет право направлять свои силы (вооруженные - ИФ) в любом направлении на своих суверенных территориях с целью обучения, а также для обеспечения безопасности своих границ, и вмешательство в эти шаги недопустимо», - сказал Гаджизаде, комментируя высказывания пресс-секретаря МИД Франции Анн-Клэр Лежандр о ситуации на Южном Кавказе.
По его словам, Баку считает неприемлемыми высказывания Лежандр, которые не служат миру и стабильности в регионе, создают ложное впечатление о нынешней ситуации на Южном Кавказе и направлены на одностороннюю защиту Армении.
Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан настроен решительно защищать свою территориальную целостность и суверенитет.
Спикер МИД добавил, что основным источником угрозы в регионе является наличие незаконных армянских вооруженных сил, которые еще не выведены с территории Азербайджана (из Карабахского региона – ИФ) и находятся в прямой поддержке со стороны Армении.
«Что касается необоснованных утверждений французской стороны о якобы «блокаде» и «гуманитарном кризисе» в регионе, то указанные мнения являются частью клеветнической кампании, проводимой Арменией против Азербайджана во всем мире. Не должно быть никаких сомнений в том, что попытка Армении представить ситуацию международному сообществу как «гуманитарный» вопрос на самом деле является политической манипуляцией, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - заметил Гаджизаде.
По его словам, Азербайджан ранее заявил, что можно использовать дороги Лачин-Ханкенди, Агдам-Ханкенди и другие маршруты для доставки грузов в Карабахский регион при посредничестве Международного комитета Красного Креста и с соблюдением требований законодательства Азербайджана.
«Мы требуем положить конец таким беспочвенным заявлениям Франции, которые направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, защищенных международным правом, и которые ставят под угрозу хрупкий процесс нормализации в регионе», - говорится в комментариях Гаджизаде, которые поступили в среду в агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Р.Ахмедов
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