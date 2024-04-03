Yelo Bank запускает весеннюю акцию для микропредпринимателей

Праздники прошли, но выгодные возможности в Yelo Bank продолжаются! Эта акция станет отличной поддержкой для тех, кто стремится развивать свой микробизнес. В апреле предприниматели, оформившие микрокредит на срок от 12 месяцев, будут освобождены от процентных выплат по кредиту за последние три месяца. Максимальная сумма кредита — до 100 тысяч манатов. Банк предоставляет льготный период на 12 месяцев, делая условия платежей ещё более выгодными. В качестве дополнительного бонуса предпринимателям, получившим кредит, предоставляется бизнес карта Yelo.
Yelo Bank призывает вас вдохнуть новую жизнь в свой бизнес этой весной. За подробной информацией об акции и для подачи заявки вы можете обратиться в любой филиал банка. Также вы можете воспользоваться возможностью онлайн-заказа через официальный сайт банка (yelo.az) или обратиться в колл-центр по номеру 981. Оформить заявку онлайн:https://bit.ly/3J5ja3i
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Yelo Bank – Яркий Банкинг!
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