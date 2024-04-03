Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8318 RUR   0.0184 GBR   2.1383 TRY   0.0529

Цена на нефть

02.04 $/bbl +/- WTI 85.15 +1.44 Brent 88.92 +1.50
03.04.2024 14:13

Yelo Bank запускает весеннюю акцию для микропредпринимателей


Праздники прошли, но выгодные возможности в Yelo Bank продолжаются! Эта акция станет отличной поддержкой для тех, кто стремится развивать свой микробизнес. В апреле предприниматели, оформившие микрокредит на срок от 12 месяцев, будут освобождены от процентных выплат по кредиту за последние три месяца. Максимальная сумма кредита — до 100 тысяч манатов. Банк предоставляет льготный период на 12 месяцев, делая условия платежей ещё более выгодными. В качестве дополнительного бонуса предпринимателям, получившим кредит, предоставляется бизнес карта Yelo.

Yelo Bank призывает вас вдохнуть новую жизнь в свой бизнес этой весной. За подробной информацией об акции и для подачи заявки вы можете обратиться в любой филиал банка. Также вы можете воспользоваться возможностью онлайн-заказа через официальный сайт банка (yelo.az) или обратиться в колл-центр по номеру 981. Оформить заявку онлайн:https://bit.ly/3J5ja3i

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунтыFacebook,Instagram,Whatsappилиyelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az