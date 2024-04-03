Paramount может вступить в эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance

Американский медиахолдинг Paramount Globalобсуждает возможность начала эксклюзивных переговоров о своей продаже с компанией Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.
При этом неясно, сумеют ли стороны договориться о таких переговорах. Дэвид Эллисон обсуждал возможную сделку с советом директоров Paramount в конце марта.
Также сохраняется интерес со стороны других покупателей.
В частности, заявку на покупку киностудии холдинга за $11 млрд подала инвесткомпания Apollo Global Management. Однако совет директоров Paramount хотел бы продать компанию целиком, отмечает газета.
Apollo продолжает анализировать ситуацию и пытается понять, какое предложение больше всего заинтересовало бы совет директоров Paramount.
Другой заинтересованный покупатель - медиамагнат Байрон Аллен.
Голосующие акции Paramount дорожают на 0,6% на предварительных торгах в среду, неголосующие - на 3,7%.
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