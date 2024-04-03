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Это интересно 03.04.2024 20:42

Paramount может вступить в эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance

Американский медиахолдинг Paramount Globalобсуждает возможность начала эксклюзивных переговоров о своей продаже с компанией Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

При этом неясно, сумеют ли стороны договориться о таких переговорах. Дэвид Эллисон обсуждал возможную сделку с советом директоров Paramount в конце марта.

Также сохраняется интерес со стороны других покупателей.

В частности, заявку на покупку киностудии холдинга за $11 млрд подала инвесткомпания Apollo Global Management. Однако совет директоров Paramount хотел бы продать компанию целиком, отмечает газета.

Apollo продолжает анализировать ситуацию и пытается понять, какое предложение больше всего заинтересовало бы совет директоров Paramount.

Другой заинтересованный покупатель - медиамагнат Байрон Аллен.

Голосующие акции Paramount дорожают на 0,6% на предварительных торгах в среду, неголосующие - на 3,7%.

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Тэги: PARAMOUNT, ПРОДАЖА, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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