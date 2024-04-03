AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”

AccessBank продолжает весеннюю депозитную кампанию “Выгодная весна”, предоставленную клиентам с целью долгосрочного хранения, страхования и приумножения их средств.

Кампания будет действовать с 7 марта 2024 года по 1 мая 2024 года.

В рамках этой кампании годовой процентный доход по депозитам в национальной валюте сроком на 6-12 месяцев составляет до 11%, а по депозитам в иностранной валюте до 4%. Процентный доход будет изменяться в зависимости от срока вклада.

Преимущества депозита в AccessBank включают в себя то, что клиент становится частью банка с полностью международными акционерами, получает доступные проценты по депозиту, а также обеспечивает защиту вложений через Фонд страхования вкладов.

Подробную информацию о срочных депозитах можно получить по ссылке: https://bit.ly/accessbank-interfax-timed-deposit

Для консультации со специалистами AccessBank можно с Контактным Центром, позвонив по номеру 151.

Не упустите шанс сделать вашу весну еще более прибыльной с AccessBank!

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса. Подробную информацию и филиалах можно получить по ссылке:http://bit.ly/accessbank-filiallar.

Для получения более подробной информации об услугах банка можете посетить веб-сайтwww.accessbank.az или страницы банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin).

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.