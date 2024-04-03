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ТЭК 03.04.2024 17:24

Терминал «КазТрансОйла» в Батуми возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для поставки в Европу

Батумский нефтяной терминал (Грузия) возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для поставки в страны Европы, сообщила пресс-служба АО "КазТрансОйл", которое владеет нефтетерминалом.

"В марте 2024 года в ООО "Батумский нефтяной терминал" возобновились погрузки на беспричальном наливе темных нефтепродуктов, произведенных на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах, на танкеры типа Aframax партиями по 60-80 тыс. тонн. Далее груз направлен в страны Европы", - говорится в сообщении.

По данным "КазТрансОйла", погрузку темных нефтепродуктов казахстанского происхождения планируется проводить на ежемесячной основе. "Возобновление данной работы связано с диверсификацией транзитно-транспортных маршрутов по перевозке грузов", - уточнила пресс-служба.

Отгрузки мазута и вакуумного газойля крупнотоннажными партиями фактически были остановлены с октября 2018 года.

В пресс-релизе отмечается, что отгрузка темных нефтепродуктов крупнотоннажными партиями на танкера типа Aframax позволяет клиентам ООО "Батумский нефтяной терминал" снизить транспортные расходы, что в свою очередь делает маршрут казахстанских грузов на экспорт через Батуми более привлекательным и позволит увеличить объем перевалки.

Нефтеналивные крупнотоннажные суда Aframax предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн.

АО "КазТрансОйл" национальный оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. С августа 2017 года ему принадлежат 100% ООО "Батумский нефтяной терминал", через которое осуществляется управление производственными активами в Грузии. "Батумский нефтяной терминал" имеет эксклюзивные права на управление 100%-й долей в ООО "Батумский морской порт", принадлежащей государству (Грузия).

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