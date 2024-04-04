AccessBank присоединился к проекту «Центры расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане»

Ваш местный европейский банк – AccessBank, объявляет о своем участии в проекте, направленном на поддержку женщин-предпринимателей в различных регионах Азербайджана.
Финансируемый посольством США в Азербайджане, проект реализуется Центром международного частного предпринимательства (CIPE) при поддержке AccessBank. Целью проекта является развитие знаний и навыков женщин, укрепление их социально-экономического участия и лидерства, а также расширение экономических возможностей.
Проект охватывает несколько городов и сельских районов, включая Баку, Гянджу, Хачмаз, Кюрдамир, Лянкяран, Сальян и Шеки. Проект стартовал в октябре 2022 года и продлится до сентября 2024 года. На текущий момент в проекте приняли участие 9 женщин в Сальяне, 18 в Хачмазе и 19 в Баку. Один из обучающих курсов, проведенный в Хачмазе, охватил такие темы, как лидерство, коммуникация, финансовое планирование и маркетинг, а также тренинг по стресс-менеджменту в головном офисе AccessBank предоставил участницам информацию о способах борьбы со стрессом.
Сотрудники AccessBank, такие как глава Департамента маркетинга Юлия Журенкова и Менеджер по микро- и агроклиентам Эльмаддин Гаджиев, выступили в качестве тренеров в рамках проекта.
«Участие в данном проекте представляет собой часть корпоративной социальной ответственности AccessBank. Мы постоянно поддерживаем развитие предпринимательского потенциала в Азербайджане. По итогам проведенных тренингов мы получили удовлетворительные результаты, и мы намерены продолжать предоставлять необходимые ресурсы и знания женщинам-предпринимательницам для успешного развития их бизнеса. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто внес свой вклад и сотрудничал в этом важном проекте», - подчеркнул Член Правления AccessBank Ренат Гумбатов.
Центр международного частного предпринимательства (CIPE) — это бизнес-ориентированная неправительственная организация, действующая на стыке управления и экономического развития и реализующая ориентированные на частный сектор решения местных проблем в сотрудничестве с бизнес-ассоциациями, аналитическими центрами и другими организациями. Одной из задач CIPE является укрепление частного предпринимательства и рыночных реформ.
AccessBank,являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.
Для получения более подробной информации об услугах банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайтwww.accessbank.az или страницы банка в социальных сетях (Facebook,Instagram,Linkedin).
*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.
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