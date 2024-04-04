Оборот по сделкам на БФБ в I кв. вырос в 2,3 раза

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в I-ом квартале 2024 года составил 7 млрд 548 млн 979,94 тыс. манатов, что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.
На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 2 млрд 200 млн 356,769 тыс. манатов (рост на 61%).
В январе-марте на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 468 млн 380,685 тыс. манатов (рост в 2,1 раза).
На долю репо-операций в I-ом квартале в общем обороте БФБ пришлось 4 млрд 880 млн 242,485 тыс. манатов (рост в 2,5 раза).
По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец марта составила 5 млрд 768 млн 811,684 тыс. манатов, что на 15,4% больше показателя на конец 2023 года.
Как сообщалось ранее, в 2023 году оборот БФБ составил 27 млрд 335 млн 355,405 тыс. манатов, что в 1,8 раза больше показателя 2022 года.
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