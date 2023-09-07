Оборот по сделкам на БФБ за 8 месяцев вырос почти в 1,5 раза

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-августе 2023 года составил 12 млрд 929 млн 431,627 тыс. манатов, что на 49,7% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.
На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 5 млрд 155 млн 746,864 тыс. манатов (рост на 8,9%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 2 млрд 187 млн 630,537 тыс. манатов (рост в 1,8 раза). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 1 млрд 719 млн 791,406 тыс. манатов, на вторичном рынке – 467 млн 839,131 тыс. манатов.
Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 2 млрд 968 млн 116,327 тыс. манатов (спад на 15,4%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 2 млрд 421 млн 514,639 тыс. манатов, на вторичном - 546 млн 601,688 тыс. манатов.
За 8 месяцев на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 899 млн 638,496 тыс. манатов (рост на 44,9%). При этом на долю первичного рынка пришлось 484 млн 165,816 тыс. манатов, вторичного рынка - 415 млн 472,679 тыс. манатов.
В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда составил 545 млн 790,748 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций составил 291 млн 205,689 тыс. манатов, акций - 62 млн 642,059 тыс. манатов.
На долю репо-операций в январе-августе в общем обороте БФБ пришлось 6 млрд 874 млн 46,267 тыс. манатов (рост в 2,1 раза).
По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец августа составила 4 млрд 944 млн 573,317 тыс. манатов, что на 17,9% больше показателя на начало 2023 года.
Как сообщалось ранее, в 2022 году оборот БФБ составил 14 млрд 947 млн 984,521 тыс. манатов, что на 2,3% меньше показателя 2021 года. В 2021 году оборот вырос на 18,6% - до рекордных 15,3 млрд манатов.
Х.Насирзаде
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