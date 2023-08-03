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Финансы 03.08.2023 13:11

Оборот по сделкам на БФБ за 7 месяцев вырос почти на 19%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2023 года составил 9 млрд 777 млн 82,198 тыс. манатов, что на 18,8% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 4 млрд 26 млн 660,107 тыс. манатов (спад на 11,5%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 1 млрд 615 млн 284,259 тыс. манатов (рост на 55,3%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 1 млрд 265 млн 90,972 тыс. манатов, на вторичном рынке – 350 млн 193,287 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 2 млрд 411 млн 375,848 тыс. манатов (спад на 31,3%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 2 млрд 23 млн 769,748 тыс. манатов, на вторичном - 387 млн 606,1 тыс. манатов.

За 7 месяцев на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 761 млн 581,456 тыс. манатов (рост на 32,1%). При этом на долю первичного рынка пришлось 433 млн 665,816 тыс. манатов, вторичного рынка - 327 млн 915,639 тыс. манатов.

В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда составил 415 млн 756,864 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций составил 284 млн 150,836 тыс. манатов, акций - 61 млн 673,756 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-июле в общем обороте БФБ пришлось 4 млрд 988 млн 840,635 тыс. манатов (рост на 60,7%).

По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец июля составила 4 млрд 900 млн 144,49 тыс. манатов, что на 16,9% больше показателя на начало 2023 года.

Как сообщалось ранее, в 2022 году оборот БФБ составил 14 млрд 947 млн 984,521 тыс. манатов, что на 2,3% меньше показателя 2021 года. В 2021 году оборот вырос на 18,6% - до рекордных 15,3 млрд манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БФБ, ОБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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