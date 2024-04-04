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ТЭК 04.04.2024 16:54

Азербайджан планирует к 2027г ввести в строй 9 ВИЭ-электростанций

Азербайджан планирует к 2027 году ввести в эксплуатацию 9 электростанций, работающих за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщило министерство энергетики страны.

В информации ведомства отмечается, что министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял делегацию во главе с гендиректором Департамента по региону Центральная и Западная Азия Азиатского банка развития (АБР) Евгением Жуковым.

На встрече стороны обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе, развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

«Министр в связи с этим проинформировал делегацию АБР о планах Азербайджана ввести до 2027 года в стране 9 электростанций для увеличения доли ВИЭ в производстве электроэнергии, создания Фонда энергоэффективности и других проектах», - подчеркивает Минэнерго.

Стороны на встрече обсудили вопросы сотрудничества в этих направлениях, а также развития «зеленого» водорода, ВИЭ-проекта в Нахчыване и ряда др.

В ходе встречи была отмечена важность ввода в эксплуатацию в преддверии проведения в Азербайджане конференции COP29 (в ноябре 2024 года) реализуемого с АБР на озере Беюкшор проекта создания фотовольтаической системы (мощностью до 100 кВт).

«Стороны обменялись мнениями по оказанию АБР поддержки в проведении COP29, согласовали ряд мероприятий в этом и др. направлениях», - отмечает Минэнерго.

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Тэги: МИНЭНЕРГО, ВИЭ, ПЛАНЫ


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