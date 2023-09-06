Азербайджан планирует к 2027г довести долю ВИЭ до 37% - Шахбазов

Министерство энергетики Азербайджана планирует, что к 2027 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в электроэнергетических мощностях страны превысит 37%, заявил глава ведомства Пярвиз Шахбазов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такое заявление Шахбазов сделал в ходе выступления в онлайн-формате на Международном форуме по энергетическому переходу, прошедшем в Китае под девизом «Совместное продвижение энергетического перехода для общего зеленого будущего».
«В настоящее время мы сотрудничаем с международными энергетическими компаниями, в том числе с China Gezhouba Group Overseas Investment Company, по проектам «зеленой энергии» общей мощностью более, чем 28 ГВт. При этом, более 3 ГВт этих мощностей планируется ввести в эксплуатацию к 2027 году, в результате чего доля ВИЭ в электроэнергетических мощностях нашей страны превысит 37% (в настоящее время 18% от проектной мощности энергосистемы – ИФ)», - сказал Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.
Он добавил, что к 2030 году в Азербайджане планируется реализовать проекты по созданию мощностей «зеленой энергии» еще на 5 ГВт.
«Помимо ускорения энергетического перехода, нам нужны инвестиции в существующую энергетическую систему, четкое видение и тесное сотрудничество. Мы должны поддержать справедливый и инклюзивный энергетический переход, который может обеспечить защиту окружающей среды и энергетическую безопасность»», - отметил министр.
Шахбазов добавил, что все это будет способствовать превращению Азербайджана в экспортера по различным направлениям и диверсификации энергоснабжения «наших европейских партнеров» зеленой электроэнергией и водородом через «зеленый энергетический коридор Каспий-ЕС».
Как сообщалось, Минэнерго Азербайджана в июне 2023 года подписало с китайской China Gezhouba Group Overseas Investment документ по совместной оценке возможностей инвестирования в солнечную, оншорную (континентальную) и морскую ветряную энергетику, в интегрированные интеллектуальные энергетические системы, о реализации проектов в сфере ВИЭ общей мощностью 2 ГВт к 2025 году. Компания также окажет Минэнерго Азербайджана помощь в разработке и внедрении эффективной правовой базы для инвестиций в возобновляемые источники энергии. Будет рассмотрено и производство «зеленого» водорода.
Власти Азербайджана оценивают имеющийся потенциал по ВИЭ в стране почти в 200 ГВт, из которых 157 ГВт приходится на ветровую энергию в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Н.Аббасова
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