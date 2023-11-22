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ТЭК 22.11.2023 11:57

Азербайджан планирует к 2028г увеличить долю ВИЭ в мощности энергосистемы до 33%

Азербайджан к 2028 году планирует ввести в эксплуатацию мощности «зеленой энергии» в 1870 МВт, в результате доля ВИЭ в энергосекторе достигнет 33%, сообщил заместитель министра энергетики Самир Велиев.

Велиев в среду, выступая в Баку на экономическом форуме на тему «Преобразование региона SPECA в хаб с глобальным охватом» в ходе сессии, посвященной «зеленой» энергии, сообщил, что в настоящее время мощность энергосистемы Азербайджана за счет ВИЭ оценивается в 1688 МВт, доля – 20%. По его словам, власти страны планировали в 2030 году довести долю ВИЭ в мощности энергосистемы до 30%.

Таким образом, Азербайджан достигнет намеченной цели ранее планируемого срока.

Велиев подчеркнул, что в 2025 году в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию ветряную электростанцию мощностью 240 МВт.

Кроме этого, в ближайшие годы в Азербайджане планируется построить солнечную электростанцию (СЭС) в Нефтчалинском районе мощностью 315 МВт, СЭС в Биласуварском районе - 445 МВт, ветряную электростанцию в Гарадагском районе на 240 МВт, реализовать ряд других ВИЭ-проектов.

Замминистра добавил, что согласно предварительным исследованиям японской энергетической компании TEPSCO, значительный потенциал в сфере ВИЭ имеется в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана. В частности, потенциал солнечной энергии в Губадлинском, Зангиланском, Джабраильском, Физулинском районах оценивается более 7,2 тыс. МВт, ветроэнергетики в Лачинском и Кяльбаджарском районах - приблизительно 2 тыс. МВт.

Ранее сообщалось, что согласно оценкам Минэнерго, доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Азербайджане в 2027 году увеличится с текущих 7% до 25%.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЭНЕРГО, ВИЭ, ПЛАНЫ


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