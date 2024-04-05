В Кремле пока воздерживаются от оценок намеченной на пятницу встречи Блинкена, фон дер Ляйен и Пашиняна

В Кремле считают преждевременным давать оценку намеченной на пятницу трехсторонней встрече в Брюсселе с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен.
"Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи. Хотя есть определенные сообщения на этот счет. Ну, давайте дождемся каких-то заявлений", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать данную трехстороннюю встречу.
По словам представителя Кремля, в Москве хотели бы узнать детали заявленной армянской стороной повестки - углубление евроатлантической интеграции.
"Что имеет в виду одна из сторон - армянская сторона, заявляя об обсуждении темы евроатлантической интеграции - мы не видели и не слышали. Пока исходим из этого", - добавил Песков.
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