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Регион 11.09.2023 16:04

Песков заявил о необходимости глубокого анализа решений Еревана по военным учениям

Отказ Армении проводить учения с партнёрами по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и намерение проводить учения совместно с США требуют глубокого анализа, который будет проводиться в тесном партнёрском диалоге с армянской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, на фоне того, как Армения не изъявила желания проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами, наверное, для нас это такие решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" будет ли РФ реагировать каким-либо образом на намерение Армении проводить совместные учения с США.

"Конечно же, мы всё это будем пытаться осмыслить и понять. Но будем это в любом случае делать в тесном партнёрском диалоге с армянской стороной", - отметил он.

Как ранее сообщало Минобороны Армении, армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении с 11 сентября по 20 сентября. По данным командования армии США в Европе и Африке, в учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военных.

В январе 2023 года Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории. Проведение мероприятия назвал "нецелесообразным" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, УЧЕНИЯ, ПЕСКОВ


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