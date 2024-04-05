Объем ипотечного кредитования по линии АИКГФ превысил 3 млрд манатов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) посредством банков-агентов выдал до сих пор 49,276 тыс. ипотечных кредитов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным фонда, общая сумма выданных до сих пор ипотечных кредитов составляет 3 млрд 6 млн 359,113 тыс. манатов.

Кроме этого, АИКГФ до сих пор предоставил 4 427 гражданам возможность воспользоваться механизмом аренды квартир с правом их выкупа.

По данным фонда, АИКГФ также предоставил гарантии и субсидии по бизнес-кредитам на общую сумму 439 млн 716 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

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