Объем ипотечного кредитования по линии АИКГФ превысил 3 млрд манатов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) посредством банков-агентов выдал до сих пор 49,276 тыс. ипотечных кредитов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным фонда, общая сумма выданных до сих пор ипотечных кредитов составляет 3 млрд 6 млн 359,113 тыс. манатов.
Кроме этого, АИКГФ до сих пор предоставил 4 427 гражданам возможность воспользоваться механизмом аренды квартир с правом их выкупа.
По данным фонда, АИКГФ также предоставил гарантии и субсидии по бизнес-кредитам на общую сумму 439 млн 716 тыс. манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Отдел новостей
ВС Азербайджана пресекли попытку армянских военных провести работы по инженерному усовершенствованию траншеи
ООА провела командно-штабные учения
Алиев считает, что встреча США-ЕС-Армения направлена на создание разделительных линий на Южном Кавказе
Samsung намерен увеличить вдвое инвестиции в производство чипов в США, до $44 млрд
Продажи чипов в мире в феврале выросли на 16,3%, максимум почти за 2 года
Число нефтегазовых буровых в мире в марте снизилось - Baker Hughes
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Премьер Норвегии планирует существенно увеличить расходы на оборону
Пашинян доволен своими консультациями с главой Еврокомиссии и госсекретарем США
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Вкладывайте в Yelo Bank, получайте доход 11%!
AccessBank присоединился к проекту «Центры расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы