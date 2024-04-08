Власти Азербайджана начали проектирование 3 сел в Физулинском районе

ПЮЛ «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» отобрала подрядчиков для работ по проектированию трех сел в Физулинском районе.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные портала госзакупок, работы по проектированию села Гараколлу поручены фирме «Kooplayihə AHB». Стоимость договора – 1 млн 595,478 тыс. манатов. Работы должны быть завершены до 3 августа 2024 года.
Проектирование села Гараханбейли поручено ООО «ERA DESIGN GROUP», с которой подписан контракт на сумму 1 млн 979,981 тыс. манатов. Срок завершения работ – до 3 августа 2024 года.
Подряд на проектирование села Мирзяджамаллы получило ООО «NKT-bərpa». Стоимость работ оценивается в 1 млн 176 тыс. 194,5 манат, срок завершения – до 3 августа 2024 года.
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