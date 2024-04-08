Азербайджан в I кв. экспортировал 6 млн т нефти с конденсатом

Экспорт нефти с конденсатом из Азербайджана в январе-марте 2024 года, по оперативным данным Минэнерго республики, составил 6 млн тонн, сообщил глава ведомства Пярвиз Шахбазов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Шахбазов в своем аккаунте в соцсети Х написал, что по оперативным данным за январь-март 2024 года в стране добыто 7,3 млн тонн нефти с конденсатом.

По данным Госкомитета по статистике, добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в 2023 году составила 30 млн 189,6 тыс. тонн, что на 7,5% ниже показателя 2022 года.

Правительство прогнозирует добычу нефти в стране в 2024 году в объеме 29 млн 492,3 тыс. тонн.

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