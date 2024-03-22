Сенаторы США предлагают запретить экспорт американской нефти в страны-противники

Американские сенаторы демократ Джон Феттерман и республиканец Джони Эрнст представили двухпартийный законопроект, который запретит экспорт нефти противникам США, сообщает The Hill.

Как уточняет издание, представленный законопроект запретит экспорт нефти из американских нефтяных запасов в Китай, Россию, Иран, Венесуэлу, Сирию и Кубу.

Кроме того, предлагается запретить продажу нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) США "любой организации, принадлежащей, контролируемой или находящейся под влиянием" Коммунистической партии Китая.

"Наш стратегический нефтяной резерв предназначен для защиты энергетической безопасности Америки и наших союзников. Наши противники не должны иметь возможности покупать нефть у нашего SPR - это просто здравый смысл", - заявил Феттерман.

Эрнст добавил, что законопроект будет работать на то, чтобы американская нефть "не попала в руки тех, кто пытается навредить нам".

Под законопроектом также подписались сенаторы республиканец Том Коттон и демократы Боб Кейси и Шеррод Браун.