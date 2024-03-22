Сенаторы США предлагают запретить экспорт американской нефти в страны-противники

Американские сенаторы демократ Джон Феттерман и республиканец Джони Эрнст представили двухпартийный законопроект, который запретит экспорт нефти противникам США, сообщает The Hill.
Как уточняет издание, представленный законопроект запретит экспорт нефти из американских нефтяных запасов в Китай, Россию, Иран, Венесуэлу, Сирию и Кубу.
Кроме того, предлагается запретить продажу нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) США "любой организации, принадлежащей, контролируемой или находящейся под влиянием" Коммунистической партии Китая.
"Наш стратегический нефтяной резерв предназначен для защиты энергетической безопасности Америки и наших союзников. Наши противники не должны иметь возможности покупать нефть у нашего SPR - это просто здравый смысл", - заявил Феттерман.
Эрнст добавил, что законопроект будет работать на то, чтобы американская нефть "не попала в руки тех, кто пытается навредить нам".
Под законопроектом также подписались сенаторы республиканец Том Коттон и демократы Боб Кейси и Шеррод Браун.
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили перспективы экономического сотрудничества
Байрамов и Фидан обсудили перспективы углубления сотрудничества Баку и Анкары
Баку в очередной раз призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
В Якутии построят СПГ-завод мощностью до 525 000 т/год для региона и экспорта в КНР
Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Equinor рассчитывает закрыть сделку по продаже SOCAR активов в Азербайджане в середине 2024г
"Нейтральные" российские спортсмены не будут участвовать в открытии ОИ-2024 в Париже - МОК
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе вырос в 1,4 раза, холодильников – в 4,2 раза
Турпоток в Азербайджан в январе-феврале вырос почти в 1,5 раза
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы