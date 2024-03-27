Запасы нефти в США выросли на 3,16 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей - до 448,21 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей и составили 232,07 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,18 млн баррелей, до 117,34 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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