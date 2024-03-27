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ТЭК 27.03.2024 19:53

Запасы нефти в США выросли на 3,16 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей - до 448,21 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей и составили 232,07 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,18 млн баррелей, до 117,34 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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