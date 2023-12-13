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12.12 $/bbl +/- WTI 68.61 -2.71 Brent 73.24 -2.79

ТЭК 13.12.2023 20:41

Запасы нефти в США упали на 4,3 млн баррелей на прошлой неделе, сильнее прогноза

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.

Респонденты S&P Global Commodity Insights прогнозировали уменьшение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,228 млн баррелей за неделю, которая завершилась 8 декабря.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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