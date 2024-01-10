Запасы нефти в США неожиданно выросли на 1,34 млн баррелей на прошлой неделе

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.
Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.
Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей.
Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,49 млн баррелей, дистиллятов - на 2,38 млн баррелей.
Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 506 тыс. баррелей за неделю, которая завершилась 5 января. Сокращение зафиксировано впервые с октября.
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