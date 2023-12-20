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Дальнее зарубежье 20.12.2023 21:47

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

США внесли в санкционный список несколько "малоизвестных трейдеров с непрозрачной структурой собственности", которые продают до половины экспорта российской нефти, сообщил американский Минфин.

Местным компаниям запрещено оказывать услуги по транспортировке российской нефти, если она продается по цене выше price cap - $60 за баррель. Минфин призывает их проводить тщательную проверку трейдеров с непрозрачной структурой собственности, особенно если рыночные оценки показывают, что цены на российскую нефть превышают price cap.

Так, под санкции подпали гонконгские Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited, арабская Voliton DMCC.

По данным OFAC, Bellatrix резко увеличила долю в торговле российской нефтью после введения политики ограничения цен - с середины июня 2023 года зафрахтованные Bellatrix суда совершили более 150 заходов в порты России. В Минфине США заявляют, что Bellatrix торговала десятками миллионов тонн нефти и других продуктов российских государственных нефтяных компаний, получила кредит на сотни миллионов долларов от российского государственного банка. "Bellatrix также взяла кредит у АО "Российский банк развития регионов", который OFAC включил в санкционный список 2 ноября 2023 года", - утверждает ведомство.

По его данным, Covart также резко увеличила свою долю в торговле российской нефтью после введения политики ограничения цен - с мая 2023 года суда, зафрахтованные трейдером, совершили как минимум 23 захода в порты России. Компания также владеет судном Sanar 15, плавающим под российским флагом. Среди судов, которые заходили в порты РФ, будучи зафрахтованными компанией Covart, перечислены HS Atlantica, NS Champion и Victor Bakaev. Все они были идентифицированы как занимавшиеся транспортировкой российской нефти по цене выше $60 за баррель при использовании услуг провайдера, находящегося в США. OFAC определило суда HS Atlantica, NS Champion и Victor Bakaev как собственность, в которых находящиеся под санкциями США судоходные компании HS Atlantica Limited, Sterling Shipping Incorporated и Streymoy Shipping Limited соответственно имеют доли.

Базирующаяся в ОАЭ Voliton DMCC (Voliton), ранее известная как Petrokim Trading Middle East and Asia DMCC, также резко увеличила свою долю в торговле российской нефтью после введения политики ограничения цен. С июня 2023 года зафрахтованные ей суда совершили не менее восьми заходов в порты РФ, говорится в сообщении.

Под санкции подпала и компания Sun Ship Management (D) Ltd, базирующаяся в ОАЭ, которая, по утверждению Минфина, принадлежит "Совкомфлоту" и управляет его танкерами. "Совкомфлот" также находится под санкциями. Sun Ship Management (D) Ltd находится под британскими и европейскими санкциями.

Как говорится в пресс-релизе, танкер SCF Primorye, которым управляет SUN Ship, участвовал в перевозке российской нефти по цене выше price cap, при этом используя услуги провайдера, расположенного в США. OFAC определил, что танкер является собственностью, где подпавшая под американские санкции шиппинговая компания Lumber Marine SA имеет долю.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, НЕФТЬ


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