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08.04.2024 13:17

Бесплатные переводы по всей стране с картами Yelo

Нововведение от Yelo Bank! Теперь переводы средств (C2C) с дебетовых карт Yelo на любые банковские карты внутри страны осуществляются без комиссии! Условия для бесплатных денежных переводов таковы:

· 0% комиссии на сумму до эквивалента 3000 AZN в месяц,

· Для сумм свыше 3000 AZN в эквиваленте в месяц применяется комиссия 1% (минимум 1 AZN/USD/EUR).

Кроме того, снятие наличных в банкоматах Yelo Bank и Azerpocht по картам Yelo тоже проходит без комиссии в рамках указанного лимита. Ещё одной хорошей новостью является то, что карту Yelo Premium теперь можно оформить на срок до 5 лет.

Время ярких возможностей с картой Yelo. Последние изменения увеличили количество категорий для получения высокого кэшбэка. Выбирая любые три из категорий «Супермаркеты», «Магазины одежды», «Кафе и рестораны», «Магазины электроники», «АЗС» и «Аптеки», можно получать кэшбэк по ставке 5% в течение месяца. Владельцы карты Yelo могут ежемесячно получать до 6% годового дохода на остаток средств по карте и до 30% дополнительного кэшбэка в сети партнёров. Получение карты возможно бесплатно при минимальном первоначальном взносе. Закажите карту Yelo и начните зарабатывать на своих расходах: https://bit.ly/49pPDwb

Вас интересует перевод с карты на карту? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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