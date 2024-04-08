Бесплатные переводы по всей стране с картами Yelo

Нововведение от Yelo Bank! Теперь переводы средств (C2C) с дебетовых карт Yelo на любые банковские карты внутри страны осуществляются без комиссии! Условия для бесплатных денежных переводов таковы:
· 0% комиссии на сумму до эквивалента 3000 AZN в месяц,
· Для сумм свыше 3000 AZN в эквиваленте в месяц применяется комиссия 1% (минимум 1 AZN/USD/EUR).
Кроме того, снятие наличных в банкоматах Yelo Bank и Azerpocht по картам Yelo тоже проходит без комиссии в рамках указанного лимита. Ещё одной хорошей новостью является то, что карту Yelo Premium теперь можно оформить на срок до 5 лет.
Время ярких возможностей с картой Yelo. Последние изменения увеличили количество категорий для получения высокого кэшбэка. Выбирая любые три из категорий «Супермаркеты», «Магазины одежды», «Кафе и рестораны», «Магазины электроники», «АЗС» и «Аптеки», можно получать кэшбэк по ставке 5% в течение месяца. Владельцы карты Yelo могут ежемесячно получать до 6% годового дохода на остаток средств по карте и до 30% дополнительного кэшбэка в сети партнёров. Получение карты возможно бесплатно при минимальном первоначальном взносе. Закажите карту Yelo и начните зарабатывать на своих расходах: https://bit.ly/49pPDwb
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